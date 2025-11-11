Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok''

  1. Anasayfa
Balıkesir'de merkezüssü Sındırgı olan deprem fırtınası aralıksız devam ederken, Prof. Dr. Osman BektaşUşak Fay Bloğunu işaret ederek dünyada ve Türkiye'de benzerinin olmadığını söyledi.

Balıkesir'de yaklaşık 1 yıldır aralıksız devam eden deprem fırtınası büyük endişe ve korku yaratmaya devam ediyor.

Merkezüssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem fırtınasında meydana gelen sarsıntılar İstanbul'dan İzmir'e kadar çok geniş bir alanda hissedilirken Prof. Dr. Osman Bektaş Uşak'ı işaret ederek"Sındırgı anormal depremselliği Uşak fay bloğu 1969 - 2025 yılları arasında oluşan 7 adet M>6 deprem kümesinin bir sonucudur. Bu günün artçıları 27 Ekim 6,1 depreminin babası; 10 Ağustos 6,1'in dedesidir." dedi

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş Uşak fay bloğuna dikkat çekerek "Dünyada ve Türkiye'de benzeri yok. 100×250 kilometrelik bir alanda 56 yıl içerisinde,1969-2025 yılları arasında 7 adet M>6 deprem üreten Uşak fay bloğunun benzeri yok. Sındırgı'da olan olaylar bu depremselliğin bir devamıdır Her deprem bir diğerini tetikler yeni bir deprem oluşturur." dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

