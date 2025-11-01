  1. Anasayfa
Bitmek bilmeyen depremlerin nedeni belli oldu: ''Aktifleşmemiş faylar aktifleşiyor''
Güncelleme:

Balıkesir'de aralıksız devam eden deprem fırtınası korku ve paniğe yol açmaya devam ederken, deprem fırtınasının merkezüssü olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 36 saat geçiren ve son meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi 1 gün öncesinde doğru tahmin eden deprem uzmanı Ahmet Yakut "Aktifleşmemiş faylar aktifleşiyor" dedi.

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yaşanan depremlerin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek 36 saatini Sındırgı'da geçirdi. Yakut, elde ettiği verileri araştırma sonunda Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile paylaştı.

Deprem Araştırmalarında bulunan Ahmet Yakut, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek 36 saatini bölgede geçirdi. Sındırgı ilçe merkezinden başlayan incelemelerin ardından kırsal bölgelerle devam Yakut, sıcak suyun çıkış noktası olan Hisaralan, Emenere gibi noktalarda ölçümler yaptı. Ardından Simav Fay zonunun bulunduğu bölgeye giden Yakut, araştırmalarını tamamladı. İHA'ya konuşan Yakut, "Yaşanan depremlerin ardından Sındırgı'ya geldim, yerdeki jeomanyetik ve elektromanyatik verileri çözümleyerek bölge içinden veri toplamak istedim. En son 6.1 yaşanan depremden bir gün öncede bölgede 6.2'lere varabilecek yeni bir deprem olabileceğini ifade etmiştim. Ertesi gün de bu deprem meydana geldi" dedi.

"Aktifleşmemiş faylar aktifleşiyor"

Yakut, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hem Bayraklı köyünde hem Işıklar köyünde, Yukarı Dağdere köyünde inceleme fırsatım oldu. Olay bölgenin güneydoğusuna kayıyor. Bu kayma devam ederse Bayraklı, Emendere yine bir kırılma yaşayabilir. İkinci deprem de bu şekilde geldi. Elimdeki veriler gösteriyor ki, Şapçı Osmanlar, Devletlibaba ve devamında Simav Fay zonu dediğimiz bölgenin son depremle beraber yüklendiğini görmekteyiz. Bu artçılar kendini sonlandırmıyor ve geniş bir alanda dağılarak devam ediyor. Yaşanan 2 tane 6.1'lik deprem sonrası orada kırılmayan 15-20 kilometrelik bir hat var. 6.3'e kadar bir deprem üretebilir. Sındırgı olsun, Kütahya Simav olsun, Manisa Gördes olsun bu bölgelerin dikkatlice daha detaylı incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kasım ayının bu bölgede daha dikkatli ve tedbirli geçirilmesi lazım. Özellikle dün Bayraklı bölgesine gittiğimde (Bölge Simav Fay zonu ile etkileşime girdiği için graben dediğimiz sistemler var) burada dağlar yükseldikçe ovalar açılıyor. Burada yeni faylanma hareketleri olduğuna bizzat şahit olduk. Yeni faylar demeyelim de daha önce olmuş ama aktifleşmemiş faylar şimdi aktifleşmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden dikkat edilmesi lazım" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

