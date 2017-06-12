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  3. 12 Haziran 2017 14:38

Biz bu fotoğrafa ne diyelim, iktidar mutlu, muhalefet mutlu

Türkiye belki de Cumhuriyet ilan edildiğinden bu yana en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Biz bu fotoğrafa ne diyelim, iktidar mutlu, muhalefet mutlu
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Bir tarafta 15 Temmuz'daki hain darbe süreciyle başlayan sıkıntılar diğer tarafta ise Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyadaki terör, iç savaşlar ve çatışma ortamı... Özellikle "İslam coğrafyası"ndaki Katar kriziyle birlikte artan diplomatik gerilimler.

Tüm bunların yanında ise Türkiye'nin bitmek bilmeyen kendi iç sorunları, işsizlik, eğitim, sağlık, ekonomi vs...

Ancak tüm bu olumsuzlukların gölgesinde haber ajanslarına düşen bu fotoğraf gibi bazı ayrıntılar ise biz gazetecilere "biz artık bu habere ne yazalım, fotoğraf ortada dedirtiyor.

Vatandaş her gün yeni bir sıkıntıyla güne başlarken ülkede iktidar mutlu, muhalefet mutlu...

İşte o fotoğraf:

Türkiye