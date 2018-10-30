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  3. 30 Ekim 2018 21:07

BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin ortaya çıkarılması için çağrı yaptı.

BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin açıklaması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini vurguladı ve Kaşıkçı'nın naaşının yerini açıklamaları çağrısında bulundu. 

birleşmiş milletler , cemal kaşıkçı
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