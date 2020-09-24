Bodrum 45 ili geride bıraktı!

DHA’da yer alan habere göre, Ege'deki tatil beldelerinde yaz tatilini geçiren birçok yazlık sahibi, korona virüs vakalarının arttığı şu günlerde tatillerini uzatarak, evlerine dönmeyi erteledi. Korona virüs nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam etmesi ve diğer illere göre Muğla'da pandeminin durağan seyretmesi de yazlıkçıların tatillerini uzatmasına neden oldu.

Nisan ayından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinden Muğla'nın turizmdeki lokomotifi Bodrum'a gelen yazlıkçılarla birlikte ilçenin nüfusu 600 bine çıktı. Normal şartlarda kış nüfusu 170 bin olan ilçede nüfustaki artış, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

NÜFUSU 45 İLİ GEÇTİ

Tatilcilerin evlerine dönmeyince Bodrum, 45 ilin nüfusunu geride bıraktı. Tatilciler, büyük kentlerde pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenmemek için havalar soğuyana kadar mümkün olduğunca burada kalacaklarını söyledi. Yerli ve yabancı tatilciler Bodrum'un tadını çıkartırken, bu durum en çok işleri açılan esnafı sevindirdi.

Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan, Osman Şirin, "Pandemi nedeniyle yazlıkçılar tatillerini, geçmiş yılara göre uzatınca bu durum esnafa yaradı. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapıyoruz. Bunun birkaç ay daha süreceğini düşünüyoruz.

Böyle giderse kışın da dükkanlarımızı açacağız. Evlerine dönmeyen tatilciler, Bodrum ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Hatta buradaki yazlık evinde kalanların, kayıtlarını da buraya aldırması gerekir. Buranın bir hanesi olarak ilçenin bütçeden aldığı pay artar. Bodrum hep yazlıkçılar bölgesi olarak biliniyor, hiçbir kış Bodrum'u dolu görmedik. Keşke olmasaydı ama pandemi bize fırsat olarak döndü" dedi.

Kafe-restoran işletmecisi Adnan Şen ise, "İnsanın olduğu yerde hareket olur. Ancak Bodrum'a gelen ve burada kalan tatilcilerden temennimiz adres kayıtlarını buraya aldırmaları. Bodrum'a büyük talep var, daha da artarak devam ediyor.

Bodrum'da alan çok genişledi çok büyük hizmet istiyor, bakım istiyor. Pandemi döneminde en azından burada kalırlarken Bodrum'a ufak da olsa katkıları olur. Böylelikle bütçeden alacağı pay artacak olan Bodrum'da hizmet kalitesi de biraz olsun artar diye düşünüyorum" dedi.

Bodrum'da 6 yıldır butik otel ve kafeterya işletmeciliği yapan Fikriye Taşoğlu Erdoğan da şunları söyledi:

"Okulların uzaktan eğitimle devam etmesi, tatilcilerin ve yazlıkçıların evlerine dönmelerini ertelemesine neden oldu. Bu nedenle de ilçe nüfusu arttı. Güvenli olması, hijyen ve maske kurallarına uyulması, pandemi döneminde Bodrum'u cazip hale getiriyor. İşletme olarak biz de hassas olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kalan yazlıkçılar ve tatilciler de buna özen gösteriyor. Dolayısıyla bizlere de bunun olumlu etkisi oluyor. Hem sezon uzamış oluyor hem de misafirler gelmeye devam ediyor. Bizler esnaf olarak bu durumdan mutluyuz."