Bodrum Belediye Başkanı: ''Her şey kontrol altında, gelebilirsiniz''

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Medyascope TV'den Dilek Şen'e konuk olduğu yayında, ilçede koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıkladı.

16 Mart'tan itibaren alınan önlemler ve vatandaşların dikkati sayesinde sürecin kontrol altına alındığını belirten Aras, "Şu anda hastanelerimizde herhangi bir yoğunluk yok. Yoğun bakım ünitelerimizde hasta yok denecek kadar az. Vaka sayısı da kontrollü. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte salgına karşı tedbirleri yürütüyoruz" dedi.

Bodrum'a gelmeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Aras, "İlk başta 'Gelmeyin' demiştik çünkü Bodrum’da tüm alt yapı kış nüfusuna göre planlanmış. Yaz nüfusuna göre salgına yakalansaydık işimiz çok zor olurdu. Şu an her şey kontrol altında. Vatandaşlarımızı Bodrum'a gelmeleri için bekliyoruz. Umarım bu seyahat kısıtlaması da kalkar, herkes rahatlar" açıklamasında bulundu.





