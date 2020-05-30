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  3. 30 Mayıs 2020 17:45

Bodrum plajlarında ''açılış'' hazırlığı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan plajlar 1 Haziran'da yeniden açılmayı planlarken, plajlarda koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

Bodrum plajlarında ''açılış'' hazırlığı
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Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor. Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.

8 Ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.

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