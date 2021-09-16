  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bodrum'a 2 yıl sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

Bodrum'a 2 yıl sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

Bodrum'a 2 yıl sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi “Blue Sapphire” 218 yolcusuyla Bodrum'a geldi.

2 yıldan beri içerisinde yolcu bulunan kruvaziyerin gelmediği ve bu sezon başında 3 kruvaziyerin sadece mürettebatını almak ve sezon hazırlıklarını yapmak için geldiği Bodrum'a 2 yıl sonra bir kruvaziyer yolcularıyla geldi.

DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
Mısır’ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli geminin planlı seferinin Kuşadası olduğu fakat son anda yer değişikliği yaparak Bodrum’u tercih ettiği öğrenildi. Gemideki çoğunluğunu Rusların oluşturduğu turistler, ilçe merkezindeki caddelerde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimileri de Bodrum sahillerinde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Bahama bayraklı yolcu gemisinin akşam saatlerinde Marmaris’e gitmek için Bodrum’dan ayrılacağı öğrenildi.

Etiketler bodrum gemi 2 yıl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşı olanlar dikkat! En riskli grup açıklandı: ''Koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla''
Kıskanılan Türkiye bu mu ?
Siyasi partide mide bulandıran taciz iddiası: 19 kirli iç çamaşırını çaldı
Futbolda hayal kırıklığının yeni adı Messi oldu
Berfu Yenenler'in eşine yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan olay olacak Binali Yıldırım iddiası
Yüz yüz eğitimde yeni tedbirler geliyor! Hafta sonu eğitim masada
Türkiye'deki gizli NATO üssü görüntülendi
İnternet bankacılığı kullananlar dikkat! 10 dakikada 40 bin TL buhar oldu
Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star'a 3 güzel birden!