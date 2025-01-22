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Bodrum'da ahşap tekne battı

Bodrum'da ahşap tekne battı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenip, su alan ahşap bir tekne battı.

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle Bitez Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne sürüklenip, su almaya başladı. Tekne bir süre sonra battı.

Yağışın ardından oluşan gökkuşağı ise görenleri hayran bıraktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenip, su alan ahşap bir tekne battı.

DHA

Etiketler Bodrum ahşap tekne rüzgar
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