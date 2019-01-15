Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG oto gaza !
Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG oto gaza !
AK Parti'de toplu istifa ! O partiye katıldılar...
AK Parti'de toplu istifa ! O partiye katıldılar...
İki ilimizde okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde okullar yarın tatil edildi
Öğretmenlik için mülakat sonuçları açıklandı
Öğretmenlik için mülakat sonuçları açıklandı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı karıştıran soru
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı karıştıran soru
ÖSYM duyurdu: Artık sınav ücreti ödemeyecekler
ÖSYM duyurdu: Artık sınav ücreti ödemeyecekler
FETÖ'ye art arda operasyon: Gözaltı sayısı 200'ü aştı
FETÖ'ye art arda operasyon: Gözaltı sayısı 200'ü aştı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Ocak 2019 18:03

Bodrum'da bir sürücünün başına kaya yağdı

Bodrum'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir sürücünün kamyonetine kaya parçaları düştü.

Bodrum'da bir sürücünün başına kaya yağdı
A+ A-

Bodrum’da şiddetli yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları, karayoluna düşerek seyir halindeki kamyonete çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araç sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Bodrum - Turgutreis karayolu Akçaalan Mahallesinde yağmurun etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçası o esnada bölgeden geçen Hasan Uygun’un kullandığı kamyonete çarptı. Araç sürücücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Durumun ihbar edilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapanan karayolunda polis ve jandarma güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı. Trafik, akışı bir süre ara yollardan sağlandı.

Karayolundaki yapılacak çalışmanın ardından trafik akışının normale döndürüleceği bildirildi.

İHA

bodrum , kaya , sürücü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM