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  3. 21 Temmuz 2017 12:01

Bodrum'da deprem sonrası şok görüntü ! UFO mu ?

Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğüdeki depremin ardından ilginç bir cisim görüntülendi.

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Ege Denizi’ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4.30’da Bodrum’da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi. Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor. Komplo teorisleri ise bunların “afetin ardından dünyayı gözlemleyen uzaylılar” olabileceğini iddia ediyor.

deprem , ufo , bodrum
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