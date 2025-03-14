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Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı

Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulunmuştu. Benardete'nin ölmeden önce üvey kızlarına yazdığı mektup ortaya çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu 60 yaşındaki Beyhan Benardete, Çamlık Mahallesi’nde bulunan sitedeki evinde ölü olarak bulunmuştu.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğarken, Benardete'nin ölmeden önce üvey kızlarına yazdığı mektup ortaya çıktı.

Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor. Benardete'nin öleceğini hissetmiş gibi bu mesajı kaleme aldığı konuşuluyor. Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.

Etiketler Beyhan Benardete Son Mektup Beyhan Benardete'nin son mektubu af dilemiş helallik istemiş
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