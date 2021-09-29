Bodrum'da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Bodrum'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. #Deprem

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 58.93 km. Bodrum (Mugla)

Tarih-Saat : 29.09.2021, 14:57:20 TSİ

Enlem : 36.9743 N

Boylam : 26.5193 E

Derinlik : 6.89 km

Detay : https://t.co/LanfILFu70@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2021