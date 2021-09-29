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Bodrum'da korkutan deprem

Bodrum'da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Bodrum'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler deprem bodrum deprem muğla
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