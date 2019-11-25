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  3. 25 Kasım 2019 20:10

Bodrum'da kuvvetli sağanak hayatı felç etti

Bodrum'da etkili olan fırtına yerini sağanak yağışa bıraktı. Cadde ve sokakları su bastı, deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı.

Bodrum'da kuvvetli sağanak hayatı felç etti
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Bodrum'da öğlen saatlerinde, başlayan ve saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına, yerini sağanağa bırakınca, sokakları, iş yerlerini ve evleri  su bastı. Birçok bölgede taşkınlar meydana geldi. Turgutreis, Bodrum yolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum- Kos, Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas- Bodrum havalimanına inmesi beklenen yolcu uçakları, piste inemeyince başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Bodrum Belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizlemek için 1 metrelik suya girdi. Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Yağmurun ardından hayat normale dönerken, meteorolojik uyarı yapılan ilçede, ilerleyen saatlerde rüzgarın hızının ve yağışın etkisinin artması bekleniyor.





DHA

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yağış , sağanak , bodrum
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