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Bodrum'da ölümden dönen Kadirov taburcu oldu

Bodrum'da ölümden dönen Kadirov taburcu oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Kadirov, bugün taburcu edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkisinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Denize girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Kadirov'u fark eden otel personeli, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi sahilde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kadirov'un tedavisi sırasında hastane çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Hastane çevresinde kuş uçurtulmadı

Özel Harekat polislerinin görev aldığı güvenlik çemberi içinde kalan hastane, adeta ablukaya alındı. Kadirov'un koruma ekibi ise liderlerinin çevresinde etten duvar örerek 24 saat boyunca nöbet tuttu. Yoğun kontrol altında tutulan Kadirov, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden ayrılan Çeçen liderin, ülkesine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İHA

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Etiketler  Muğla Bodrum çeçenistan ramazan kadirov
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