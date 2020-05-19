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  3. 19 Mayıs 2020 17:44

Bodrum'da sarı deniz görenleri hayrete düşürdü

Turizm'in merkezlerinden biri olan Bodrum'da denizin birden sarıya dönmesi görenleri hayrete düşürdü. Sarı suyun nedeninin çiçek, çam ve zeytin ağacı poleni olduğu belirlendi.

Bodrum'da sarı deniz görenleri hayrete düşürdü
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Bodrum’un masmavi sularının sarıya dönmesi vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent sahil şeridinde görülen sarı suyun çiçek, çam ve zeytin ağacı poleni olduğu ortaya çıktı.

Kemal Tekdoğan isimli vatandaş, “Denizin üzerindeki sarı tabaka polendir. Dağın kenarlarından akıntı ile genel ağaç polenleridir. Polenler bazı insanlara nasıl alerji yapabiliyor, burada da polenler alerji yapabilir. Bu kıyılardan denize girerken dikkat etmek gerekiyor” dedi.

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