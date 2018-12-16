Bodrum'da üzücü haber ! Ölü bulundu

Bodrum’da nesli tükenmekte olan caretta caretta ölüsü karaya vurdu. Denizden alınan deniz kaplumbağası ölüm nedeni araştırılmak üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Ebru Sultan, Turgutreis Sahilinde yürüyüş yaparken deniz kaplumbağası gördü. Kaplumbağayı yakından inceleyen Sultan, hayvanın çürümüş olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre boyunda 150 kilogram ağırlığında olan caretta caretta için Bodrum Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Dev deniz canlısını almak için uzun uğraşlar sarf eden ekipler kaplumbağayı büyük bir çuvala koyarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

"ŞOKE OLDUM"

Nesli tükenmekte olan kaplumbağanın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapılacak.Kaplumbağayı bulan Ebru Sultan, "Deniz kenarından gezerken dikkatimi çekti. Yanına yaklaştığımda ölü bir kaplumbağa olduğunu görünce şoke oldum. Birkaç gün önce kıyıya vurmuş galiba."

"Sırt kısmında da yara vardı. Balıkçılar ağlarına zarar verdiği için bu hayvanları öldürüyor diye söylüyorlar ama ne kadar doğru bilemiyorum. Ben Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezide (DEKAMER) de konu ile ilgili bilgi verdim. Onlar da konuyla ilgileneceklerini söylediler" dedi.