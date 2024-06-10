Bodrum'daki turist açığı için çare Araplar oldu

Avrupa’nın en büyük tur acentelerinden Alman FTI’ın iflası sonrasında Bodrum’da oluşan 10 milyon euro üzerinde turizm kaybını Arap turistler karşılayacak.

Türkiye’nin göz turizm merkezlerinden Bodrum her sene yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Bodrum'u tercih eden yabancı turistlerden yaklaşık 90 bini Almanya üzerinden geliyor.

Avrupa’nın en büyük tur şirketi FTI'nin iflası üzerine Bodrum’a Almanya’dan gelmesi planlanan turist sayısında azalma olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “2 Haziran’da aldığımız haber üzerine BODER olarak olağanüstü toplandık. Bu noktada otelcilerle bire bir görüşme sağladık, müşterileri mağdur etmemeye çalıştık.” dedi.

"10 milyon euronun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz”

TÜRSAB’a da ortak bir çalışma yürüttüklerini anlatan Dengiz, “10 Haziran’dan sonra artık FTI üzerinden turist gelmeyecek. Almanya’daki sigorta fonu diğer yabancı acentelerinden görüşme halinde, anlaşma sağlandığı takdirde 10 Haziran sonrası başka bir seyahat acentesi müşterileri getirebilir. Bunu söylemek için şu anda çok erken ve bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bodrum’a bu yıl Almanya’dan 90-95 bin turist gelmesi beklendiğini ancak FTI’ın ifasıyla bu rakamın düştüğünü anlatan Deniz, “Her şeye rağmen gelmek isteyenler var ve biz de alternatifler sunmaya devam ediyoruz. 10 milyon euronun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz.” dedi.

Dengiz, “Bodrum çok geniş bir destinasyona sahip. 3 saatlik uçuş ile 50’ye yakın ülkeden Bodrum’a gelinebiliyor. Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere’den bu boşluğu kapatacağımızı düşünüyoruz. Çok büyük bir boşluğun olmayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.