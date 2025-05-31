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Bodrum'un 3 bin TL'lik lahmacununa tepki yağdı!

Bodrum'un 3 bin TL'lik lahmacununa tepki yağdı!
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Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen noktalardan biri olan Bodrum bu yıl da yaz öncesi fiyatlarıyla gündemde... Bodrum'da bir restoranda 3 bin TL'ye satılan lahmacuna yönelik tepkiler byüyor.

Ses sanatçılığını bırakarak işletmeciliğe başlayan Ekin Akkaş, Bodrum'da bazı mekanlarda lahmacun fiyatlarının 3 bin liraya kadar çıkmasına sert tepki gösterdi.

Akkaş, kendi mekanlarında lahmacunu 235 TL'den sattığını belirterek, "Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar? Anlamıyorum bu kafayı!" diyerek sitem etti.

Bodrum'un sadece lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Ekin, "Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında ‘Bodrum 3 bin liralık lahmacun' kalması büyük haksızlık" diye konuştu.

Ekin'in işletme ortağı Macit Özata ise bayramda otellerde doluluk beklediklerini belirterek, "En büyük sorun fahiş fiyat algısı. Evet, her bütçeye göre otel ve restoran var. Ama bazı işletmelerin fiyat politikası bu algıyı kötü etkiliyor. Lütfen tatil planı yapanlar Yunanistan ucuz diye orayı tercih etmesin. Fiyatlarımız benzer ama biz paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz" dedi.

İHA

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