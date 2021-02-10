Boğaziçi öğrencileri ''Ben terörist değilim'' dedi

Boğaziçi öğrencileri, sosyal medyadan yayınlandıkları bir video ile rektör atamasına karşı olduklarını ve atanmış rektör Melih Bulu'nun görevden alınarak yerine seçimle belirlenmiş bir rektör getirilmesini istedi.

Farklı şehirlerden gelerek Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okuyan öğrenciler, bölümün kendi sosyal medya hesabından yayınladıkları video ile yaptıkları çağrıda, "Ben terörist değilim" diyerek taleplerini ve beklentilerini sıraladı.