Boğaziçi öğrencilerinin Uğur Dündar taklidi sosyal medyayı salladı

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Boğaziçi Üniversitesi’nde atanan rektör Melih Bulu'ya yönelik protestoları devam ederken öğrencilerden akıl dolu bir video geldi.
2001 yılında araştırmacı gazeteci Uğur Dündar’ın iş insanı Halil Bezmen’e “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” dediği anlara gönderme yapılan videoda bir öğrenci rektörlük binasının kapısını çalarak şunları söyledi:
“Melih Bey açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Yurt dışından getirdiğiniz makalelelerle bize bir miktar bilim ikram etmek istersiniz belki. Melih Bey kapıyı açar mısınız lütfen?”
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