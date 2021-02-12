SON DAKİKA
MEB'DEN LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Şubat 2021 21:47

Boğaziçi paylaşımı nedeniyle tutuklanan Beyza Buldağ serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin paylaşımı nedeniyle tutuklanan Beyza Buldağ serbest bırakıldı.

Boğaziçi paylaşımı nedeniyle tutuklanan Beyza Buldağ serbest bırakıldı
A+ A-

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Buldağ'ın avukatı Yelda Koçak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#BeyzaBuldağ serbest! Evet evet doğru. Hoşgeldin Beyzacım" dedi.


NE OLMUŞTU?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen eylemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verilmişti.

avukat , serbest , Beyza Buldağ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM