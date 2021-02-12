Boğaziçi paylaşımı nedeniyle tutuklanan Beyza Buldağ serbest bırakıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Buldağ'ın avukatı Yelda Koçak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#BeyzaBuldağ serbest! Evet evet doğru. Hoşgeldin Beyzacım" dedi.

#BeyzaBuldağ serbest! Evet evet doğru.



Hoşgeldin Beyzacım — yelda koçak (@Yelda_Kocak) February 12, 2021



NE OLMUŞTU?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen eylemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verilmişti.