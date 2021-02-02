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  3. 02 Şubat 2021 17:18

Boğaziçi protestoları Ankara'ya sıçradı: Çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları Ankara'ya sıçradı. Eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 69 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi protestoları Ankara'ya sıçradı: Çok sayıda gözaltı var
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Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplandı.

Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi.

Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.

Polis, grubun dağılmasını istedi. Polis, ısrarlarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etti.

Bu sırada gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesiyle grup dağıtılırken, 69 kişi gözaltına alındı.

 

 

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DHA

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