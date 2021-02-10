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  3. 10 Şubat 2021 16:33

Boğaziçi protestolarında bir tutuklama daha

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hasan Koral Hacıbeyoğlu tutuklandı. Protestolar kapsamında, tutuklu öğrenci sayısı 11’e yükseldi.

Boğaziçi protestolarında bir tutuklama daha
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Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hasan Koral Hacıbeyoğlu, tutuklandı.

6 gün gözaltına tutulup serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan Hacıbeyoğlu, bugün yine adliyeye çıkarıldı.

Hacıbeyoğlu, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hacıbeyoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Böylece Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrenci sayısı 11'e yükseldi.
 

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