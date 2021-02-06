Boğaziçi Rektörü Bulu ''bunu beğendi''!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması sonrası başlayan tartışmalar sürerken, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.

Melih Bulu, söz konusu fakülte kararına ilişkin ilk değerlendirmesini kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptı. Bulu, şöyle yazdı: “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”