Boğaziçi tutuklamalarına itiraz reddedildi!

Öğrenciler, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto amaçlı 2 Şubat Salı günü Kadıköy’de toplanmıştı. Gösterilere polis müdahale etmiş, 105 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 kişiden 82’si serbest bırakılmıştı.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan 23 kişiden 10’u, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan tutuklanmış, 13’ü adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Adli kontrol tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 11’i hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı, ikisi hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmaları kararı verilmişti.

Tutuklamaya sevk edilen 10 kişiden iki kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. İki kişi ev hapsi tedbiri, kalan altı kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Adalet İçin Hukukçular’ın aktardığına göre üniversite öğrencileri Delipalta ve Akyüz’ün tutukluluğuna yapılan itiraz Anadolu 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Haklarında ev hapsi adli kontrol kararı verilenlerle ilgili itiraz da iki kişi haricinde reddedildi.