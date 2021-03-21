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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan istifa açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması protesto edilen Melih Bulu, istifa edeceği iddialarına yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin tartışılan rektörü Melih Bulu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

‘Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan affını istedi’ iddiasına cevap veren Bulu, “Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim…” ifadelerini kullandı.

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Etiketler boğaziçi üniversitesi melih bulu istifa
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