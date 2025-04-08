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  3. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den kız öğrenciler için mide bulandıran açıklama!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci üniversitedeki güvenlik kameraları için skandal ifadeler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci üniversitedeki güvenlik kameraları için skandal ifadeler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde dersleri boykot etme kararı alan öğrenciler için akademisyenler hakkında soruşturma açılacağını duyuran Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'nin dört bir yanına kurulan güvenlik kameraları "Gizli de olsa alkol tüketiyorlar. Kızların alkol dirençleri daha düşük olduğu için kendi iradelerini kaybediyorlar ve istismara uğrayan öğrencilerimiz oluyor." diyerek savundu.

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde dersleri boykot etme kararı alan öğrenciler ve akademisyenler hakkında boykot yapıldığının tespit edilmesi halinde soruşturma açılacağını duyuran Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci BBC'ye verdiği röportajda üniversitenin dört bir yanına kurulan güvenlik kameraları için utandıran bir açıklamaya imzasını attı.

İnci, kampüs içine yerleştirilen güvenlik kameralarını savunurken "Üniversitenin her yerinde kameralar var mı? Olmalı, kesinlikle olmalı. Öğrencilerimiz, özellikle kız öğrencilerimizin güvenlikleri söz konusu. Kulüpler vasıtasıyla olsun, kendi arkadaşları vasıtasıyla olsun, hani gizli de olsa alkol tüketiyorlar. Ve tabii kız öğrencilerin dirençleri daha düşük olduğu için kendi iradelerini kaybediyorlar ve istismara uğrayan öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimizin emniyeti açısından mümkünse her tarafta olması lazım. Ondan sonra kız geliyor, mağdur olmuş, düşünsenize ömür boyu o travma geçmez" ifadelerini kullandı.

Rektör İnci'nin bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada çok sayıda kullanıcı İnci'ye çok sert tepki gösterdi.

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Etiketler boğaziçi boğaziçi üniversitesi Naci İnci rektör güvenlik kamerası
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