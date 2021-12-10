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Boğaziçi Üniversitesi'nde 16 akademisyene suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi'nde 16 akademisyene suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak atanmasına yönelik protestolar 304 gündür devam ederken Prof. Dr. İnci, rektörlüğe sırtlarını dönerek protesto düzenleyen 16 akademisyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Dr. Naci İnci, 230 gündür rektörlüğe sırtını dönerek atanmayı protesto eden 16 akademisyen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İnci'nin dilekçesinde, akademisyenlerin her iş günü gerçekleştirdikleri nöbet eylemleri sonrasında izinsiz olarak rektörlüğe "Kayyumluk" afişi astıkları ve üniversite içinde gerçekleştirilen sırt dönme nöbeti sırasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettikleri iddia edildi.

 

Etiketler boğaziçi üniversitesi protesto eylem akademisyenler suç duyurusu prof. dr. naci inci
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