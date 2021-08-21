Boğaziçi Üniversitesi'nde ikinci rektör krizi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atanmasına akademisyenlerden tepki geldi. Atamanın kabul edilemez olduğunu dile getiren akademisyenler, bu karardan dönülmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

MELİH BULU İÇİN PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Atandığı günden bu yana Boğaziçili akademisyenlerin ve öğrencilerin protestolarına hedef olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alınmıştı.

YÜZDE 95 KARŞI OY ÇIKMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bu süreçte destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti. Oylamadan Prof. Dr. Naci İnci'ye yüzde 95 karşı oy çıkmıştı. Tüm bunlara rağmen İnci'nin rektör olarak atanması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Üniversitenin akademisyenlerinin konuyla ilgili yorumları şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Mert Arslanalp: "Güven oyu verdiğimiz 17 aday adaydan biri yerine %95 oranında karşı oyla reddettiğimiz Naci İnci'nin rektör atanmasını #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Tolga Sütlü: "600'den fazla akademisyenin katıldığı oylamada güven oyu alan ve YÖK'e başvuran 17 profesörün 1 tanesi bile mülakata çağırılmadı. Aynı oylamada %95 oranında karşı oy alan Naci İnci rektör olarak atandı. #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Tuna Tuğcu: "Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca olmak gurur verici. Ama aday olup, %95 güvensizlik oyu alıp yine de görevlendirmeyi kabul ediyor olmak üzücü. Hoca olarak saygı görmek varken değer miydi? Koltuk insanın başını aşıyorsa kişiyi yüceltmez, küçük gösterir. #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Osman Sabri Kıratlı: "Boğaziçi Üniversitesi'ni görev yapan 493 tam zamanlı öğretim üyesinin yüzde 86'sının oy kullandığı bir oylamada adaylığına yüzde 95 oranında karşı çıkılan isim rektör olarak atandı. Sorsan 'demokrasi' derler. #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz."

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993- 1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu. İnci, 1998- 1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999- 2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005'te profesör olan ve 2014- 2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu. Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.