Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk istifa!

Zafer Yenal, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yenal paylaşımında "Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim." dedi.

"İYİLİK ADINA, GÜZELLİK ADINA DAHA SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM"

Zafer Yenal, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim. Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım. Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanmıştı. Bu atama başta üniversite öğrencileri ve eğitmenleri olmak üzere bazı kesimler tarafından tepki ile karşılandı.

Tepkiler kısa sürede protesto gösterilerine dönerken, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylemlerde demir kapıya kelepçe takıldı. Bu durum ise tepki ile karşılandı. Kapıya kelepçe takılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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