Boğaziçi Üniversitesi'nde kar altında protesto

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri günlerce okul önünde eylemler yapmış, polisin sert müdahalesine maruz kalmışlardı. Dünyanın dört bir yanından Boğaziçi Üniversitesi’ne destek amaçlı paylaşımlar yapıldı ve 50’yi aşkın ülkeden binlerce akademisyenden de destek açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör Bulu'ya karşı başlayan protesto gösterileri sürüyor. Hem öğrenciler hem de okuldaki hocalar düzenli olarak toplantılar yapıyor. Kısa ve uzun vadede neler yapacaklarını paylaşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı öğretim üyeleri hergün yarım saat rektörlük binasına arkasını döndükten sonra bir dakika boyunca alkış yaparak Bulu’yu protesto ediyor. Akademisyenlerin eylemini kar yağışı da durdurmadı. Her gün Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarına devam ediyorlar.