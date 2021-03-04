Boğaziçi Üniversitesi'nde ''kayyum''a ceza geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ve öğrencilerin protestolarına neden olan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu, ‘rektörlük’ tabelası yerine ‘kayyumluk’ tabelası asan öğrencilere karşı "disiplin cezasını" devreye alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, atamaya karşı çıkan öğrencilere gözdağı verdi. “Rektörlük” tabelası üzerine yeniden yapıştırılan “Kayyumluk” yazıları bir kez daha söküldü.

Güvenlik görevlileri bu kez tabelanın yanına disiplin yönetmeliğinden maddelerin yer aldığı bir kağıt yapıştırdı.

Kağıtta, belirlenen yerler dışına asılan afişlerin uyarı, izinsiz bildiri ve afiş dağıtımının kınama; izinsiz toplantıların ise uzaklaştırma ile cezalandırılacağı vurgulandı.

Bulu'ya karşı eylemlerini sürdüren öğrenciler tarafından kullanılan “Boğaziçi Direnişi” isimli Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise, “Dün kayyumluk yazısını yenilerken arkadaşlarımızı videoya çeken ve idari işlem başlatılacağını söyleyen güvenlik, bugün sabah da bu yazıyla gözdağı politikasını devam ettirdi” diyerek duruma tepki gösterildi.

Öte yandan akademisyenlerin her gün rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme bugün öğrenciler de “Hepimiz oradaydık” pankartı ile katılarak destek verdi. Akademisyenler ve öğrenciler açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Arkadaşlarımıza kayyumluk tarafından açılan soruşturmalara karşı kimsenin yalnız olmadığını haykırıyoruz! Bu korkutma, sindirme politikalarına karşı eylemlerimize devam ediyoruz” dendi.

Öğrenciler daha sonra ise hazırladıkları dilekçeleri rektörlüğe sundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yasal haklarımızı savunup, bir soruşturma açılacaksa hepimize açılması gerektiğini belirttik” ifadeleri kullanıldı.