Boğaziçi Üniversitesi'nde üç dekan görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atamaları ile gündeme gelenBoğaziçi Üniversitesi'nde üç dekanın görevden alındığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atamaları ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde 'atanmış rektör' eylemleri birinci yılına yaklaşırken; Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yeni bir hamle geldi.

ÜÇ DEKAN GÖREVDEN ALINDI

Edinilen bilgilere göre, YÖK üniversitedeki üç dekanı görevden aldı.

Eğitim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan görevden alınırken; 'atanmış' rektör Mehmet Naci İnci'nin görevden almaları 'YÖK kararı' olarak bildirdiği ifade ediliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri tarafından yapılan açıklamada, üç dekanın elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını söyledi.

Akademisyenler, "Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz" dedi.