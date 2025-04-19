Boğaziçili profesörün iddiaları olay oldu: ''Yüzlerce öğrencinin sınavı iptal edildi''

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, üniversite yönetiminin sınav yapmasını engellediğini öne sürdü.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, uzun süredir devam eden yönetim-akademisyen gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, 18 Nisan 2025 tarihinde X platformunda yaptığı sekiz iletilik bir paylaşımla, sınav yapmasının engellendiğini ve üniversite yönetiminin bu süreçte sorumluluk almadığını açıkladı.

Tuğcu’nun açıklamasına göre, 416 öğrencinin almış olduğu programlama dersinin sınavı, gerekli teknik altyapının sağlanmaması nedeniyle yapılamadı. Sınavın, çevrim içi Moodle platformu üzerinde CodeRunner eklentisi kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak sınavın çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan Jobe sunucusu kurulmadığı için sınav iptal edildi.

Prof. Dr. Tuğcu, sınavın yapılabilmesi için 52 gün önce resmi bir yazıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na başvurduğunu, ancak sürecin işletilmediğini ve kendisine hiçbir yanıt verilmediğini söyledi. İddialarına göre, bu süreçte Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın kendisine “hocalık sorumluluklarını hatırlattığını” ifade etti.

Tuğcu, bu tutumu yalnızca bir iletişim eksikliği değil, bilinçli bir engelleme olarak değerlendirdi ve bu durumu üniversite içinde süregelen liyakat sorununun bir göstergesi olarak tanımladı.

Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi’nin 1993–2022 yılları arasında açık kaynak sistemlerle yürüttüğü bilgi işlem altyapısının son yıllarda terk edildiğini ve yerini paralı sistemlere bıraktığını savundu. Bu geçişin üniversiteye milyonlarca liraya mal olduğunu belirtti. Ayrıca, bilgi işlem biriminde deneyimli kişilerin görevden alındığını, yerine “liyakatsiz atamaların” yapıldığını iddia etti.

Tuğcu, yaşanan olayın yalnızca bir teknik eksiklik olmadığını vurgulayarak, rektörlüğü ve ilgili yöneticileri sistematik mobbingle suçladı. Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin kendisine geçen yıl ek ders yükü vererek baskı uyguladığını ve bu yıl da mahkeme kararlarına rağmen benzer şekilde davrandığını öne sürdü.

Paylaşımında YÖK Başkanı Erol Özvar ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da duruma sessiz kaldığını belirten Tuğcu, yaşananları yükseköğretim mevzuatına aykırı bir yönetim anlayışı olarak tanımladı.

Prof. Dr. Tuğcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Boğaziçi Üniversitesi yönetilemiyor. 4,5 yıldır bu nedenle ‘#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz’ diyoruz. Görevini yapmayanları görevden almamak bu ülkeye ihanettir.”

Tuğcu’nun iddialarına ilişkin şu ana kadar Boğaziçi Üniversitesi yönetimi veya Rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Resmi yazıya 52 gün boyunca yanıt verilmemesi ise akademi kamuoyunda dikkat çekici bir nokta olarak değerlendiriliyor.