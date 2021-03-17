Boğaziçililer davasında tutuklu öğrenciler hakkında tahliye kararı!

Boğaziçi Üniversitesi direnişinde gözaltına alınan 2'si tutuklu 7 öğrencinin yargılandığı dava Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme 2 tutuklu öğrencinin tahliyesine 5 tutuksuz öğrencinin de adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 2'si tutuklu 2'si ev hapsinde olmak üzere toplamda 7 öğrencinin yargılandığı davannın ilk duruşması bugün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'de görüldü. Mahkeme 2 tutuklu öğrencinin tahliyesine 5 tutuksuz öğrencinin de adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

Duruşma 14.45'te kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başladı. Tamamı islami referanslarla oluşturulmuş ve Yeni Şafak haberlerine atıfların yapıldığı iddianamenin okunmasının ardından tutuklu öğrenci Doğu Demirtaş savunmasını yaptı.

Demirtaş, “Resim anonim bir eser. Hiçbir kesim ya da kişiyi aşağılamak gibi bir amacı yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eseri panoya asan kişi güvenlik görevlisiydi. Astığı anın görüntüsü olmasa da eseri astıktan hemen sonra görüntüsü var. O esnada da hiçbir güvenlik, eserin panodan indirilmesi gerektiğini bize iletmedi,” dedi.

LGBTi üyeliği olup olmadığı sorulan Demirtaş, "Yok, ama arkadaşlarım var" dedi.

Öğrencilerden Selahattin Can Uğuzeş da, “Rektör olaylarına karşı düzenlenmiş bir sergiydi. Buradaki sergi herhangi bir seçeneğe tabi tutulmamış bir sergiydi. Okula gittiğimde öğrenciler hatta güvenlik görevlileri de bir şeyler asıyorlardı. Ben de resim asmaya başladım ama hangi resimleri astığımı şu an hatırlamıyorum. O gün akşama kadar okuldaydım hiç kimse bize bir uyarıda bulunmadı bir kargaşaya da şahit olmadım. Ben eve gittikten sonra polisin beni aradığını arkadaşlarımdan öğrendim, bunun üzerine gidip ifade verdim. Orada ‘Resmi biz 4 arkadaş astık’ diye benim ağzımdan yazılmış bir tutanak verdiler önüme, ama imzalamadım.” dedi.

Hakim’in, LGBTİ+ ile bağlantın var mı sorusuna Uğuzeş ‘hayır' cevabını verdi.

TUTUKLU ÖĞRENCİLER UĞUZEŞ VE DEMİRTAŞ'A TAHLİYE

Mahkeme, tutuklu öğrenciler Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi.