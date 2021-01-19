Boğaziçililer İstanbul'da sokağa iniyor

Dayanışmanın Twitter hesabından paylaştıkları çağrıda şu ifadelere yer verildi: “Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyuma karşı yapılan protestolarla başlayan eylemlerde sesimize ses oldunuz. Kayyumlarla iradesi çiğnenen üniversite bileşenleri, bu dayanışma sayesinde direnişine devam ediyor ve kayyumlar gidene kadar da devam edecek. Hakları gasp edilen yalnızca Boğaziçi öğrencileri değildir.

İradesi çiğnenen gençleri, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkını, yoksullukla ezilen emekçileri, ötekileştirilen ve inkar edilen kadınları, LGBTİ+’ları ve daha nicesini seslerini duyurabilmeleri için kayyumcu zihniyete karşı yapılacak basın açıklamasına ve sonrasında konuşmaya davet ediyoruz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

21 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de Kadıköy Rıhtım’da yapılacak toplanmya birçok üniversite dayanışma grubundan destek geldi.