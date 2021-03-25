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Boğaziçi'nde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi’nde hakkında soruşturma açılan destek vermek için toplanan öğrenciler polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde hakkında soruşturma açılan bir öğrenciye destek vermek için bir araya gelen öğrencilere polis müdahalesi gerçekleşti. Polisin en az 12 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk müdahale gözaltına alınan 4 öğrenci için LGBTİ+ bayrağı gerekçe gösterildi. Boğaziçi Dayanışması’ndan yapılan yeni açıklamada, “Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi! Kayyum rektörlere, polis ablukasına, LGBTİ+’lara insanca yaşam hakkı tanımayanlara karşı direnişimiz sürüyor. Kayyumler gidecek, biz kalacağız! Alışın her yerdeyiz!” denildi.

Üniversitede öğrencilerin olaya tepkisi devam ediyor. Kuzey kampüsünün girişi polis barikatıyla çevrildi ve giriş-çıkışlar kapatıldı.

Etiketler boğaziçi müdahale polis
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