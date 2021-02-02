Boğaziçi'ne destek için Kadıköy'de toplananlara polis müdahalesi

İstanbul’da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy’de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Kadıköy’de toplanan grup “Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attılar. Polisin birkaç kez müdahalesine rağmen gösteriler ara sokaklarda sürüyor. Kadıköy üzerinde polis helikopterinin uçtuğu gözlenirken, alanda çok sayıda zırhlı araç da bulunuyor.

Rıhtım’dan Kadıköy’ün ara sokaklarına dağılan gruba polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, ara sokaklarda gözaltına alınan kişiler olduğunu belirtti.

Gözaltına alınanların bir kısmı Rıhtım Karakolu’ndaki otobüslerde tutuluyor. Gözaltındaki bazı kişilere ters kelepçe takıldığı bildirildi. Kadıköy’deki Eğitim-Sen binası önünde yüzlerce kişinin katıldığı bir basın açıklaması yapıldı.

Boğaziçi direnişçilerine Kadıköy’de çok sert polis müdahalesi!

POLİS ABLUKASI

Kadıköy Rıhtım eylem öncesi polis ablukasına alındı.

HİSARÜSTÜ’NDE ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsünün bulunduğu Hisarüstü’nde de öğrenciler gözaltına alındı.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken polisin durakta bekleyenler arasından hiçbir sebep göstermeden gözaltı yaptığı görüldü.

Öte yandan da Beşiktaş’ta da Kadıköy’e geçmek isteyenlere kimlik sorulduğu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine motora binişte zorluk çıkarıldığı öğrenildi.

POLİS HIZINI ALAMADI, SİVİL POLİSİ DE GÖZALALTINA ALMAYA ÇALIŞTI

Kadıköy’deki eyleme yapılan sert müdahale sırasında polis, sivil polisi de gözaltına almaya çalıştı.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİNE TENCERE TAVAYLA TEPKİ

Kadıköy’de atanmış rektör Melih Bulu’ya karşı yapılan eylemde polisin yaptığı sert müdahaleye tepki gösteren mahalle sakinleri, evlerinin camından tencere tava “havası” çaldı.

GAZETECİ ELİF AKGÜL GÖZALTINA ALINDI, HALK TV MUHABİRİ VE KAMERAMANI YARALANDI

Polisin sert müdahalesi sırasında gazeteci Elif Akgül’ün gözaltına alındığı, Halk TV Muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman Murat Erkmen’e ise plastik mermi isabet ettiği öğrenildi.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR: BU DAHA BAŞLANGIÇ

İstanbul’da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy’de toplanan gruba polis müdahale etti. Genç eylemciler müdahaleye rağmen Kadıköy sokaklarını terk etmeyerek “Bu daha başlangıç” dedi.

Boğaziçi protestoları Ankara'ya sıçradı: Çok sayıda gözaltı var