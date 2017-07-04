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  3. 04 Temmuz 2017 23:08

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma  tehlikesi geçiren iki kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe sahilinde serinlemek amacıyla denize giren  Ertuğrul Danışmaz (23) ve amcasının oğlu Arif Danışmaz (18), sudan çıkamayınca  çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin can simidi attıkları  şahıslar, daha sonra uzatılan iple kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık  durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

deniz , boğulma , afad , tehlike