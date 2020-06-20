SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Haziran 2020 15:56

Boğulmaktan kurtarılan kadında koronavirüs çıktı

Adana'da sağanak yağış nedeniyle su basan özel tıp merkezinin bodrum katında boğulmaktan kurtarılan yaşlı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Adana'da tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan kadında corona virüs bulgusuna rastlandı. 

65 yaşındaki Elife Canatar, Adana'da sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılmıştı.

Hastanede tedavisi süren kadına çekilen röntgen ve tomografide corona virüs bulgusuna rastlandı.

Elife Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sel , adana , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM