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  3. 12 Nisan 2019 15:20

Bölge halkı korkuyla yaşıyor

Konya'da oluşan 10 metre çapında 10 metre derinliğinde obruklar halkı korkutuyor.

Bölge halkı korkuyla yaşıyor
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yayla yolunda 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Bugüne kadar 300'ün üzerinde obruk oluşan ilçede halk korkuyla yaşıyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'ın Küçük Karakuyu mevkiinde yaylalara giden patika yolda yeni bir obruk daha meydana geldi.

ARACIN GEÇMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ 

Tarlalarda çalışan işçilerin, obruğu fark ederek haber vermesi üzerine belediye ekipleri, 10 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruğun etrafını güvenlik amaçlı tel örgüyle çevirdi. Obruğun oluşumu sırasında yol üzerinden herhangi bir aracın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. 

Bölgede çiftçilik yapan Adem Aydemir, obruğun tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildiğini belirterek, şunları söyledi:

''İlkbahar gelince tarlada ve yaylalarda çalışmalar başlıyor. Obruğun yolda olması endişe verici. O sırada herhangi bir aracın geçmemesine şükrediyoruz. Yolda veya tarlada küçük bir çukur görsek korkuyoruz. Bu obruğun yakınında belli aralıklarla 10 tane daha obruk var. Devletimizin araştırmasını istiyoruz. Sular her yıl çekiliyor. Gece evde uyurken, traktörle giderken 'obruk olacak mı' diye korkuyor ve etkileniyoruz. Obruk her tarafta olabilir. Şu ana kadar can kaybının olmamasına seviniyoruz.''

DHA

bölge , korku , halk , konya
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