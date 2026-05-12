  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu Belediyesi iştiraki BOLSEV'e kayyum atandı

Bolu Belediyesi iştiraki BOLSEV'e kayyum atandı

Güncelleme:

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonların odağındaki BOLSEV Vakfı'na bağlı Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma A.Ş.'ye (BOLSEV A.Ş.) kayyum atandı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BOLSEV Vakfı vasıtasıyla irtikap yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, BOLSEV Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.'ye de geçtiğimiz ay operasyon düzenlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyelerinden bazıları tutuklanmıştı.

Şirkete kayyum atandı

Yürütülen adli sürecin ardından, operasyonların merkezindeki BOLSEV A.Ş.'nin yönetimine geçici kayyum heyeti ataması gerçekleştirildi. Görevlendirilen kayyum heyetinde Avukat Zuhal Demirci ve Muhasebeci Nursel Bozkan Koç yer aldı. Kayyum heyetinin, 8 Mayıs Cuma günü şirket merkezine giderek resmi olarak göreve başladığı öğrenildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
Etiketler bolu belediyesi BOLSEV vakıf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi! Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi! Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı! Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı! Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada! İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada! Survivor'un iddialı ismiydi... Bebeği 1 yaşına girmeden eşinden boşandığını açıkladı! Survivor'un iddialı ismiydi... Bebeği 1 yaşına girmeden eşinden boşandığını açıkladı! Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var! Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var! SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! Bu sonuçlar olay olacak! SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! Bu sonuçlar olay olacak! Uzak Şehir'de izleyiciyi isyan ettiren sahne: Pakize ve Meryem öldü mü? Uzak Şehir'de izleyiciyi isyan ettiren sahne: Pakize ve Meryem öldü mü? Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...'' Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...'' Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı! AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı! Sapanca'nın lüks otelinde korkunç olay! Genç kadın havuzda hayatını kaybetti! Sapanca'nın lüks otelinde korkunç olay! Genç kadın havuzda hayatını kaybetti! Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!'' Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!'' Türkiye'nin en büyük ikinci barajında nefes kesen anlar... Türkiye'nin yeni adrenalin rotası oluyor! Türkiye'nin en büyük ikinci barajında nefes kesen anlar... Türkiye'nin yeni adrenalin rotası oluyor! Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı! Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı! Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka! Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka! Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Bu pazar 6 belde de seçim var! Tam 10 bin seçmen sandık başına gidiyor! Bu pazar 6 belde de seçim var! Tam 10 bin seçmen sandık başına gidiyor!