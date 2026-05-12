Bolu Belediyesi iştiraki BOLSEV'e kayyum atandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonların odağındaki BOLSEV Vakfı'na bağlı Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma A.Ş.'ye (BOLSEV A.Ş.) kayyum atandı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BOLSEV Vakfı vasıtasıyla irtikap yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, BOLSEV Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.'ye de geçtiğimiz ay operasyon düzenlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyelerinden bazıları tutuklanmıştı.

Şirkete kayyum atandı

Yürütülen adli sürecin ardından, operasyonların merkezindeki BOLSEV A.Ş.'nin yönetimine geçici kayyum heyeti ataması gerçekleştirildi. Görevlendirilen kayyum heyetinde Avukat Zuhal Demirci ve Muhasebeci Nursel Bozkan Koç yer aldı. Kayyum heyetinin, 8 Mayıs Cuma günü şirket merkezine giderek resmi olarak göreve başladığı öğrenildi.

İHA