Bolu beyaza büründü... Sürücüler hazırlıksız hakalandı

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Bolu Dağı’nda trafiği olumsuz etkiliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı.

Bolu’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları konusunda ışıklı levhalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Ayrıca, güzergahta herhangi bir sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri, yol küreme ve tuzlama araçlarıyla aralıksız olarak çalışıyor.

ANTALYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI



Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı.



Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 16.00'dan bu yana etkili olan kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor.



Cevizli kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendiriyor.



TOKAT'TAKAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ



Tokat'ta akşam saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Tokat'ta akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde etkili oldu. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde yolun karla kaplanması nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yola çıkan sürücülerden bazıları ilerlemekte zorluk yaşarken, ağır tonajlı araçların yolda kaldığı görüldü. Bölgede karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölge trafik ekipleri de trafiğin durmaması için zincir uygulaması başlattı.