Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ AŞTI

Küreme çalışmasıyla yolda kar tutmazken, bazı alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı.