  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatılıyor

Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatılıyor

Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatılıyor
Güncelleme:

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yol kenarında biriken karların kaldırılması için yapılacak çalışma nedeniyle bugün 13.30 ile 14.30 saatleri arası İstanbul yönü, 15.00 ile 16.00 saatleri arasında da Ankara istikameti ulaşıma kapalı olacak.

Bolu genelinde geçen hafta cumartesi başlayıp aralıklarla etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Bolu Dağı’nda yeşil alanlarda biriken kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Karayolları ekiplerinin Anadolu Otoyolu’ndaki kar küreme çalışmaları nedeniyle yol kenarlarında kar birikintileri oluştu. Karların, yol kenarından kaldırılması için bugün çalışma yapılması planlandı.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karayolları ekiplerinin yapacağı çalışmayla ilgili bilgi verilerek şöyle denildi:

“27.11.2024 günü Karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi çalışması yapılacağından, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Abant kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna, Anadolu Otoyolu Ankara yönü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaşlı kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna aktarılması yapılacaktır.”

 

Etiketler bolu bolu dağı yol otoyol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı
Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı