Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin TIR trafiğine, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 17.10 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

• Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

• Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

• Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma

kapatılmıştır.

• Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

• Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.

• Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

• Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine

kapatılmıştır.

• Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

• Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

DHA