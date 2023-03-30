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Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza

Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, TEM otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Buzlanma sebebiyle onlarca araç bir birine girdi. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ankara istikameti ise trafiğe kapandı.

Etiketler bolu dağı kaza zincirleme
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