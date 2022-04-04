Bolu Dağı Tüneli, 44 saat sonra ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli, temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Dün TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

16.00'DA ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlamış; güzergâh yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16:00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." denildi.

Saat 16:00 itibari ile heyelan nedeniyle kapanan yol çalışmalar sonrası trafiğe açıldı.



