Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

Bolu Dağı Tüneli tüpünün uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak. Çalışmaların 19 Eylül'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor. (DHA)

DHA